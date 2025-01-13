Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 22:37

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında zirve takipçisi Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"BAZI MAÇLARIN HİKAYESİ ÖNCEDEN YAZILMIŞ OLUYOR"

Jose Mourinho açıklamasında; "Verilen arada farklı opsiyonları çalıştık. Farklı şekillerde oynayabilmek önemli. Düzgün bir maç oldu bugün. Rakibin oynama şekli güzeldi. Bize de zorluk yaşattılar. Sonuçtan dolayı üzgün ve sevinçli insanlar olduğunu biliyorum. Hakikatli bir maçtı. Gerçek bir maçtı. Üzücüdür ki Türkiye Ligi'nde çok fazla böyle maç yok. Çünkü bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor" dedi. 

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Takımım mükemmel olmaktan uzak. Maçlar bugün gibi oynansaydı biz de çok farklı konumda olurduk. Belirttiğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #konyaspor

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