Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki: 'Sarfedilen tehditkar ifadeler...'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:32

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:32

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Saygıdeğer Başkanı Dursun Aydın Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarfedilen tehditkâr ifadeler, bizatihi TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup, Galatasaray Camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez" denildi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Saygıdeğer Futbol Kamuoyu,

Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda, 101 yılda 73 ayrı dönemde 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Dolayısıyla mevcut görevdeki başkan dahil, bu koltuklar emanet koltuklardır ve kimsenin tapulu malı da değildir.

TFF'nin Etik Kurulu Talimatında düzenlenmiş Etik Davranış İlkelerinin ilgili maddeleri özet olarak, 'Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler; heyecanlı, kontrol dışı, önyargılı ve suçlayıcı, kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak beyan ve açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak zorundadır' şeklinde düzenlenmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Saygıdeğer Başkanı Dursun Aydın Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarfedilen tehditkar ifadeler, bizatihi TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup, Galatasaray Camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez."

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisi hakkındaki açıklamalarının ardından Hacıosmanoğlu için suç duyurunda bulunmuştu.