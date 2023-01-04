Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve eski yönetici Yusuf Günay'ın Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret ettiği iddia edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, salı akşamı Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.
Haberde Galatasaray yönetiminin Antalya'da oynanan maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği kaydedildi.
Dursun Özbek (solda) ve Erden Timur (sağda)
MAÇ SONRASI PAYLAŞIM YAPILDI
Maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.
Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadeleri kullanıldı.
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