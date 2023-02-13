Galatasaray'dan transfer hamlesi: Ligden çekilen Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ekibinin kalecisi Günay Güvenç için harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:13
Galatasaray'dan transfer hamlesi: Ligden çekilen Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i istiyor!
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6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu da bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin verdi.

Günay Güvenç

GALATASARAY, GAZİANTEP FK'DEN GÜNAY'I İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından sezon sonuna kadar geçici bir transfer yapmak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların, Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Galatasaray'ın, sezonun geri kalanında Günay'ın maaşının tamamını ödemesi bekleniyor. 


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