Galatasaray'dan Türkiye Kupası'na erken veda!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı ÇBK Mersin'e 76-65 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 20:32
Galatasaray'dan Türkiye Kupası'na erken veda!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 76-65'lik skorla kaybeden sarı kırmızılı takım, kupaya veda etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut76-

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 14, Hines-Allen 10, Meltem Yıldızhan 16, Hartley 9, Vanloo 16, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz, İnci Güçlü

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 30, Mabrey 24, Derin Yaya 3, Holingsvorth 2, Kiss 7, Melis Gülcan 4, Cornelius 4, Sinem Ataş 2, Meltem Avcı

1. Periyot: 22-19

Devre: 37-37

3. Periyot: 52-54

Beş faulle çıkan: 38.06 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)


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