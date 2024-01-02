Galatasaray'dan Türkiye Kupası'na erken veda!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı ÇBK Mersin'e 76-65 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 76-65'lik skorla kaybeden sarı kırmızılı takım, kupaya veda etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut76-
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 14, Hines-Allen 10, Meltem Yıldızhan 16, Hartley 9, Vanloo 16, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz, İnci Güçlü
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 30, Mabrey 24, Derin Yaya 3, Holingsvorth 2, Kiss 7, Melis Gülcan 4, Cornelius 4, Sinem Ataş 2, Meltem Avcı
1. Periyot: 22-19
Devre: 37-37
3. Periyot: 52-54
Beş faulle çıkan: 38.06 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)
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