Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:47

Galatasaray Marcao'dan sonra Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u da Avrupa devlerine kaptırmak üzere. Başarılı oyuncu için Sevilla'nın bir teması söz konusu olsa da henüz net bir girişim bulunmuyor.

La Liga ekibinin oyuncu için Galatasaray'a 10-12 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre yönetim, 25 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Nelsson için 20 milyonun altında gelen teklifleri değerlendirmeyecek.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.