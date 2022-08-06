Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı

Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden La Liga ekibi Sevilla, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Nelsson için 20 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri kabul etmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:47
Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı
Abone Ol google-news

Galatasaray Marcao'dan sonra Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u da Avrupa devlerine kaptırmak üzere. Başarılı oyuncu için Sevilla'nın bir teması söz konusu olsa da henüz net bir girişim bulunmuyor.

La Liga ekibinin oyuncu için Galatasaray'a 10-12 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre yönetim, 25 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Nelsson için 20 milyonun altında gelen teklifleri değerlendirmeyecek.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. 


Victor Nelsson Stoper sevilla galatasaray

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler