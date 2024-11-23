Galatasaray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret

Galatasaray kafilesi, Bodrum FK maçı öncesi vefat eden 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti. Okan Buruk, ziyarette açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:30

Galatasaray, Tottenham maçı için ailesiyle birlikte İstanbul'a giderken yolda trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt'un mezarına ziyarette bulunuldu.

Futbolcular ve sarı kırmızılı yöneticilerin de katıldığı ziyarette Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Tottenham maçına ne kadar gelmek istediğini, Galatasaray'ı, oyuncuları ne kadar görmek istediğini... İlk kazayı duyduğumuzda çok üzüldük. O dönemde cenazeye katılamamıştım, yurt dışındaydım. Galatasaray Kulübü olarak çok üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Oyuncularımızla birlikte onun bizi görmesini istedik. Ailesinin yanında olmak istedik. Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat eden bir kişi. Galatasaraylılar her zaman hatırlayacaktır. Ailesi, anılarını anlattı. Çok üzgünüz. Onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da babasıyla İstanbul'a giderken Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafik kazası geçiren 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi, Kurt'un organlarını bağışlamıştı.


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #Yiğit Kurt

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