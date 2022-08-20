Rezerv Lig'de Galatasaray, Ümraniyespor'u 9-0'la geçti!
TFF Rezerv Lig'de Galatasaray, Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etti.
Galatasaray, Rezerv Lig'de Ümraniyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 9-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 17, 45+2 ve 56. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Hamza Yiğit Akman, 61. dakikada Atalay Babacan, 63. dakikada Emre Taşdemir, 68. dakikada Beknaz Almazbekov, 78. dakikada Emirhan Kayar ve 86. dakikada Zeki Mert Saki kaydetti.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Adana Demirspor karşısına çıkacak.
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