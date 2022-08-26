Galatasaray'ın Amadou Traore ile ilgilendiği iddiası
Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fransız basını sarı-kırmızılı takımın Bordeaux'da forma giyen Amadou Traore ile ilgilendiğini yazdı.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan yeni bir isim öne sürüldü.
Fransız basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Bordeaux'un finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.
TEK İLGİLENEN GALATASARAY DEĞİL
Galatasaray'ın, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için yalnız olmadığı, Traore ile ilgilenen bir diğer kulübün de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol olduğu kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilen Gine asıllı Fransız futbolcu, geçen sezon Bordeaux formasıyla 3 maçta süre aldı.
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