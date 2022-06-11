Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Başkan adayları kimler?
Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. 11 Haziran Cumartesi saat 10.00'da yapılacak seçime dair merak edilenler Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, saat 10.00'da yapılacak.
Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.
GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Galatasaray'da başkan adayları arasında Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek yer alıyor. Seçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.
EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ
Başkan: Eşref Hamamcıoğlu
Yönetim: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
Yönetim kurulu yedek üyeler: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
Başkan: Dursun Özbek
Yönetim: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
Yönetim kurulu yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
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