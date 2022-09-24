Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu

24 Eylül 2022 Cumartesi, 13:37

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tecrübeli forvet Joao Pedro basın mensuplarının karşısına çıktı.

30 yaşındaki futbolcu takımdaki durumdan, transfer sürecine, transfer döneminde adının Galatasaray'la anılmasından Beşiktaş derbisine kadar birçok konuda konuştu.

Joao Pedro bu açıklamalar sırasında talihsiz bir an yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yıldız futbolcuyu açıklamaları sırasında bir arı rahatsız etti.

Başının üstündeki kendisini rahatsız eden arıyı eliyle uzaklaştırmak isteyen Pedro, o esnada arıyı tuttu. Ancak Pedro'nun bu hareketi sonrası arı yıldız futbolcuyu soktu.