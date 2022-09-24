Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 15:43

Fenerbahçe'ye sezon başında PSV'den kiralanan Bruma, sakatlık ve yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalmıştı.

Süper Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna kayıt edilmeyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.

Sabah'ın Portekiz basınından derlediği habere göre Bruma, ocak ayında tekrar sarı-lacivertli formayı giymek için takımda kalmayı planlıyor. Haberde Portekizli oyuncunun takımda kalarak Jorge Jesus'un gözüne girmek istediği ifade edildi.

Ayrıca Bruma'nın Süper Lig'e kayıt edilmemesini kabul ettiği ancak Avrupa Ligi kadrosunda yer almamasına ise şaşırdığı belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlık sonrası takıma dönerek ocak ayında yeniden kadroya kayıt olmak istiyor.