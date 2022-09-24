Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Bruma, TFF listesinde yer almamasına rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'ye sezon başında PSV'den kiralanan Bruma, sakatlık ve yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalmıştı.
Süper Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna kayıt edilmeyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.
Sabah'ın Portekiz basınından derlediği habere göre Bruma, ocak ayında tekrar sarı-lacivertli formayı giymek için takımda kalmayı planlıyor. Haberde Portekizli oyuncunun takımda kalarak Jorge Jesus'un gözüne girmek istediği ifade edildi.
Ayrıca Bruma'nın Süper Lig'e kayıt edilmemesini kabul ettiği ancak Avrupa Ligi kadrosunda yer almamasına ise şaşırdığı belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlık sonrası takıma dönerek ocak ayında yeniden kadroya kayıt olmak istiyor.
Video Haberler
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O isim aday olursa erken seçim...'
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Putin'le ilgili bomba iddia!
- 'Toryum gerçeğinden haberimiz var mı?'
- Net konuştu: 'Elbette orada olmayacağım'
- 'Bütün üyelerin adayı...'
- Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
- CHP'de kulisler hareketlendi
- Yangında skandallar peş peşe!