Galatasaray'ın Domenec Torrent konusunda kararını verdiği iddia edildi
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, karşılaşma sonrası yapılan toplantıda yönetimin, Domenec Torrent konusunda kararını verdiği iddia edildi.
Süper Lig'deki kötü gidişatı engelleyemeyen Galatasaray, ligde topladığı 29 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yukatel Kayserispor ile oynadığı 25. hafta karşılaşmasından 1-1 beraberlik ile ayrılan Galatasaray'da, yönetimin, mücadele sonunda İspanyol hocanın geleceği hakkında bir görüşme yaptığı öne sürüldü.
Sporx'in aktardığına göre, Galatasaray, yapılan görüşmenin ardından Domenec Torrent ile yola devam etme kararı aldı.
Haberde, karşılaşma sonunda yapılan görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi.
TORRENT'İN KARNESİ
Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İspanyol hoca, Galatasaray'da görev aldığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Öte yandan Galatasaray'ı, Süper Lig'de zorlu maçlar bekliyor.
Ligin 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, daha sonrasında ise İstanbul'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u takip eden Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak ve sonrasında ise NEF Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Konyaspor karşılaşması sonrası 10 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesi verecek olan Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş derbisinden ardından ise 17 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesine çıkacak.
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