Galatasaray'dan kiralık giden oyuncular ne yaptı?

OLIMPIU MORUTAN

Çalımları ve şutlarıyla Galatasaraylı taraftarların birçoğunun beğenisini kazanan Olimpiu Morutan da Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girememişti. İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, 9'u lig, 1'i İtalya Kupası olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi. Morutan, sahada kaldığı 514 dakikaya 1 gol ve 3 asist sığdırdı. Pisa'ya 150 bin Euro'ya kiralanan Morutan'ın kontratında, "31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5.5 milyon Euro karşılığında Pisa'nın transfer etme hakkı bulunuyor" maddesi yer alıyor. Ayrıca Pisa'nın, Morutan'ı en az 25 maçta 45 dakika oynatması ve Serie A'ya çıkması halinde 5.5 milyon Euro'yu ödeme zorunluluğu var. Morutan'ın sezon sonu dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.