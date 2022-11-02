Galatasaray'dan kiralık giden oyuncular ne yaptı?

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:56
<p>Galatasaray’da 34 futbolcunun 20’si bonservisiyle, 14’ü ise kiralık olarak başka takımlara gitti.</p>

Galatasaray’da 34 futbolcunun 20’si bonservisiyle, 14’ü ise kiralık olarak başka takımlara gitti.

<p><strong>BERK BALABAN</strong></p> <p>22 yaşındaki 1.98 boyundaki kaleci Berk Balaban, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor'a kiralandı. File bekçisi; 1'i ligde, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maça çıktı. Ligde 39, kupada 120 dakika görev yapan Berk, iki maçta da birer gol yedi.</p>

BERK BALABAN

22 yaşındaki 1.98 boyundaki kaleci Berk Balaban, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor'a kiralandı. File bekçisi; 1'i ligde, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maça çıktı. Ligde 39, kupada 120 dakika görev yapan Berk, iki maçta da birer gol yedi.

<p><strong>IŞIK KAAN ARSLAN</strong></p> <p>Işık Kaan Arslan, sezon başında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sarıyer'e kiralandı. 21 yaşındaki stoper, 8'i lig, 1'i kupada olmak üzere 9 maçta 788 dakika forma giydi. Son 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Işık, 1 kez sarı kart gördü.</p>

IŞIK KAAN ARSLAN

Işık Kaan Arslan, sezon başında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sarıyer'e kiralandı. 21 yaşındaki stoper, 8'i lig, 1'i kupada olmak üzere 9 maçta 788 dakika forma giydi. Son 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Işık, 1 kez sarı kart gördü.

<p><strong>SAMED KARNUÇU</strong></p> <p>Üç sezondur 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Samed Karnuçu, bu sezon 11 maça çıktı. 22 yaşındaki stoper, 635 dakika sahada yer aldı. Samed son 6 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.</p>

SAMED KARNUÇU

Üç sezondur 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Samed Karnuçu, bu sezon 11 maça çıktı. 22 yaşındaki stoper, 635 dakika sahada yer aldı. Samed son 6 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.

<p><strong>ATALAY BABACAN</strong></p> <p>Altyapıdan A takıma ilk yükseldiğinde taraftarları büyük beklentiler içine sokan Atalay Babacan ise transferin son gününde 2. Lig ekibi Sarıyer'e kiralandı. Ağustos ayındaki rezerv ligde Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistle oynayan (her maç 1 gol attı) Atalay, rezerv ligin sona ermesiyle Sarıyer'e gitti. Sarıyer'de 1'i Ziraat Türkiye Kupası (22 dakika), 8'i ligde (431 dakika) olmak üzere 9 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha, ligde 2 asist yaptı.</p>

ATALAY BABACAN

Altyapıdan A takıma ilk yükseldiğinde taraftarları büyük beklentiler içine sokan Atalay Babacan ise transferin son gününde 2. Lig ekibi Sarıyer'e kiralandı. Ağustos ayındaki rezerv ligde Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistle oynayan (her maç 1 gol attı) Atalay, rezerv ligin sona ermesiyle Sarıyer'e gitti. Sarıyer'de 1'i Ziraat Türkiye Kupası (22 dakika), 8'i ligde (431 dakika) olmak üzere 9 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha, ligde 2 asist yaptı.

<p><strong>AHMET BATUHAN ŞEN</strong></p> <p>Ağustos ayında Süper Lig ekibi Karagümrük'e kiralanan kaleci Ahmet Batuhan Şen, Emiliano Viviano'nun arkasında bekliyor. 23 yaşındaki file bekçisi, takımında hiç süre almazken, tüm maçlarda yedek kulübesinde kaldı. Batuhan, Karagümrük'ün Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Kasım'da Kırşehir ile yapacağı maçta oynaması bekleniyor.</p>

AHMET BATUHAN ŞEN

Ağustos ayında Süper Lig ekibi Karagümrük'e kiralanan kaleci Ahmet Batuhan Şen, Emiliano Viviano'nun arkasında bekliyor. 23 yaşındaki file bekçisi, takımında hiç süre almazken, tüm maçlarda yedek kulübesinde kaldı. Batuhan, Karagümrük'ün Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Kasım'da Kırşehir ile yapacağı maçta oynaması bekleniyor.

<p><strong>OĞULCAN ÇAĞLAYAN</strong></p> <p>Sezon başı hazırlık kampını Galatasaray'da geçiren Oğulcan Çağlayan, transferin son gününde Giresunspor'a kiralandı. 26 yaşındaki hücumcu 5'i Süper Lig (129 dakika), 1'i Ziraat Türkiye Kupası (83 dakika) olmak üzere 6 maçta oynadı. Kupada 3-1 kazanılan Amasya maçında 1 asist yaptı.</p>

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Sezon başı hazırlık kampını Galatasaray'da geçiren Oğulcan Çağlayan, transferin son gününde Giresunspor'a kiralandı. 26 yaşındaki hücumcu 5'i Süper Lig (129 dakika), 1'i Ziraat Türkiye Kupası (83 dakika) olmak üzere 6 maçta oynadı. Kupada 3-1 kazanılan Amasya maçında 1 asist yaptı.

<p><strong>ALPASLAN ÖZTÜRK</strong></p> <p>Sezon başında yolların ayrıldığı ilk isimlerden olan Alpaslan Öztürk, 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gitti. Yeni takımında 5 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 412 dakika sahada kaldı. Son iki maçta 90'ar dakika oynayan Alpaslan'ın 1 kırmızı kartı bulunuyor.</p>

ALPASLAN ÖZTÜRK

Sezon başında yolların ayrıldığı ilk isimlerden olan Alpaslan Öztürk, 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gitti. Yeni takımında 5 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 412 dakika sahada kaldı. Son iki maçta 90'ar dakika oynayan Alpaslan'ın 1 kırmızı kartı bulunuyor.

<p><strong>CHRISTIAN LUYINDAMA</strong></p> <p>Galatasaray'ın 3 milyon Euro kiralama, 5 milyon Euro'da bonservisini satın alma parasını ödediği Christian Luyindama, transferin son günü Antalyaspor'a kiralandı. Süper Lig ekibinin son 4 maçının tamamında oynayan 29 yaşındaki Kongolu stoper, performansını yukarıya taşıyor. Luyindama'nın Galatasaray ile kontratı 30 Haziran 2024'te bitiyor.</p>

CHRISTIAN LUYINDAMA

Galatasaray'ın 3 milyon Euro kiralama, 5 milyon Euro'da bonservisini satın alma parasını ödediği Christian Luyindama, transferin son günü Antalyaspor'a kiralandı. Süper Lig ekibinin son 4 maçının tamamında oynayan 29 yaşındaki Kongolu stoper, performansını yukarıya taşıyor. Luyindama'nın Galatasaray ile kontratı 30 Haziran 2024'te bitiyor.

<p><strong>EMRE KILINÇ</strong></p> <p>Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç, ligde 8 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, 2-1 kaybedilen Başakşehir maçında 1 asist yaptı, deplasmanda 2-1 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasında ise 1 gol attı.</p>

EMRE KILINÇ

Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç, ligde 8 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, 2-1 kaybedilen Başakşehir maçında 1 asist yaptı, deplasmanda 2-1 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasında ise 1 gol attı.

<p><strong>TAYLAN ANTALYALI</strong></p> <p>Geçen sezon en çok eleştirilen futbolculardan olan Taylan Antalyalı da Emre gibi Ankaragücü'nün yolunu tuttu. 27 yaşındaki orta saha, 8 maçta boy gösterdi. 2-1 kazanılan İstanbulspor maçında 1 asist yapan Taylan, takımının son oynadığı ve 4-1 galip geldiği Hatayspor maçında ise 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.</p>

TAYLAN ANTALYALI

Geçen sezon en çok eleştirilen futbolculardan olan Taylan Antalyalı da Emre gibi Ankaragücü'nün yolunu tuttu. 27 yaşındaki orta saha, 8 maçta boy gösterdi. 2-1 kazanılan İstanbulspor maçında 1 asist yapan Taylan, takımının son oynadığı ve 4-1 galip geldiği Hatayspor maçında ise 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

<p><strong>ALEXANDRU CİCALDAU</strong></p> <p>Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba'ya bedelsiz kiralanarak herkesi şaşırtan Alexandru Cicaldau, Arap ekibine uyum sağlayamadı. Galatasaray'ın 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 25 yaşındaki orta saha, 9 maça çıktı ve 1 gol attı. Rumen futbolcu, milli takımdaki formasını da kaybetti. Cicaldau, ülkesinin eylül ayı sonunda Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçta sadece 1 dakika şans bulabildi ve hayal kırıklığı yaşattı.</p>

ALEXANDRU CİCALDAU

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba'ya bedelsiz kiralanarak herkesi şaşırtan Alexandru Cicaldau, Arap ekibine uyum sağlayamadı. Galatasaray'ın 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 25 yaşındaki orta saha, 9 maça çıktı ve 1 gol attı. Rumen futbolcu, milli takımdaki formasını da kaybetti. Cicaldau, ülkesinin eylül ayı sonunda Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçta sadece 1 dakika şans bulabildi ve hayal kırıklığı yaşattı.

<p><strong>OLIMPIU MORUTAN</strong></p> <p>Çalımları ve şutlarıyla Galatasaraylı taraftarların birçoğunun beğenisini kazanan Olimpiu Morutan da Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girememişti. İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, 9'u lig, 1'i İtalya Kupası olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi. Morutan, sahada kaldığı 514 dakikaya 1 gol ve 3 asist sığdırdı. Pisa'ya 150 bin Euro'ya kiralanan Morutan'ın kontratında, "31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5.5 milyon Euro karşılığında Pisa'nın transfer etme hakkı bulunuyor" maddesi yer alıyor. Ayrıca Pisa'nın, Morutan'ı en az 25 maçta 45 dakika oynatması ve Serie A'ya çıkması halinde 5.5 milyon Euro'yu ödeme zorunluluğu var. Morutan'ın sezon sonu dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.</p>

OLIMPIU MORUTAN

Çalımları ve şutlarıyla Galatasaraylı taraftarların birçoğunun beğenisini kazanan Olimpiu Morutan da Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girememişti. İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, 9'u lig, 1'i İtalya Kupası olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi. Morutan, sahada kaldığı 514 dakikaya 1 gol ve 3 asist sığdırdı. Pisa'ya 150 bin Euro'ya kiralanan Morutan'ın kontratında, "31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5.5 milyon Euro karşılığında Pisa'nın transfer etme hakkı bulunuyor" maddesi yer alıyor. Ayrıca Pisa'nın, Morutan'ı en az 25 maçta 45 dakika oynatması ve Serie A'ya çıkması halinde 5.5 milyon Euro'yu ödeme zorunluluğu var. Morutan'ın sezon sonu dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

<p><strong>MOSTAFA MOHAMED</strong></p> <p>Galatasaraylıları pişman eden tek oyuncu Mostafa Mohamed olabilir. Keza Mısırlı golcü, Fransız ekibi Nantes'ta 19 maça çıkarken 5 gol, 2 asistle takımına büyük katkı sağladı. 24 yaşındaki golcü 5'i Avrupa Ligi, 13'ü Ligue 1 ve 1'i Fransa Kupası olmak üzere bol bol şans buldu. 250 bin Euro karşılığında kiralanan Mostafa için Fransız ekibi 15 Haziran 2023'e kadar 5 milyon 750 bin Euro öderse bonservisini alabilecek.</p>

MOSTAFA MOHAMED

Galatasaraylıları pişman eden tek oyuncu Mostafa Mohamed olabilir. Keza Mısırlı golcü, Fransız ekibi Nantes'ta 19 maça çıkarken 5 gol, 2 asistle takımına büyük katkı sağladı. 24 yaşındaki golcü 5'i Avrupa Ligi, 13'ü Ligue 1 ve 1'i Fransa Kupası olmak üzere bol bol şans buldu. 250 bin Euro karşılığında kiralanan Mostafa için Fransız ekibi 15 Haziran 2023'e kadar 5 milyon 750 bin Euro öderse bonservisini alabilecek.

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