Galatasaray'ın eski yıldızından dev derbi öncesi Fernando Muslera'ya destek!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:14

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Claudio Taffarel derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların eski kalecilerinden Taffarel Sabah gazetesine verdiği röportajda, "Galatasaray ve Fenerbahçe güçlü futbolculara sahip ama unutulmamalı ki takım iyi çalışmadığında tek bir oyuncu fark yaratamaz. Elbette bazı oyuncular önemli hamleler yapabilir ama sonuca takım olarak ulaşılmalıdır. Galatasaray şu anda daha nitelikli bir kadroya sahip ve daha tutarlı bir şekilde oynuyor. Bu yüzden daha fazla puan topluyorlar. Ama en önemli şey takım oyunu oynamak" dedi.

'İKİ TAKIMIN GÜCÜNÜ ÖLCEN BİR SINAV OLACAK'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho içinse Taffarel şunları söyledi:

"Bu maç, şampiyonluk için iddialı olan iki takımın gücünü ölçen bir sınav olacak. Zor mücadeleleri seviyorum. Jose Mourinho, futbol dünyasında kendini kanıtlamış dev bir teknik direktör. Çalıştığı her kulüpte büyük başarılar elde etti. Okan Buruk, genç bir teknik direktör olarak çok başarılı işler çıkarıyor. Hem bu sezon hem de geçmişteki performansı dikkat çekici."

FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera için Taffarel, "Muslera 37-38 yaşına geldi. Fiziksel olarak zaman zaman zorlanması oldukça normal. Ben 37 yaşımdayken kendimi iyi hissetmediğim için futbolu bırakmıştım. Muslera da belki benzer şekilde düşünüyor olabilir. Ancak ona çok şey borçluyuz. Her zaman profesyonelce çalıştı ve Türkiye'deki futbol için önemli bir figür oldu. Yapmış olduğu katkılar takdir edilmeli. Bu yüzden ona yönelik eleştiriler haksız" açıklamasında bulundu.