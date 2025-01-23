Galatasaray'ın gündemindeydi: Emerson'dan kötü haber!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 16:11

Güncelleme: 23.01.2025 - 16:11

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber geldi.

Relevo'da yer alan habere göre; Milan'ın Girona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Emerson, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Sarı kırmızılı takımın ilgilendiği Brezilyalı oyuncu iki ay forma giyemeyecek.

GALATASARAY GÖRÜŞECEKTİ

Haberde Galatasaray'ın oyuncu için İtalyan ekibiyle bugün görüşme gerçekleştireceği yazıldı.

Sarı kırmızılı takımın bu haber sonrası nasıl bir aksiyon alacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.