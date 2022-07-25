Galatasaray'ın kol sponsoru tepki çekmişti, açıklama geldi: Kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:47

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sponsorluk anlaşması imzaladı.

Buna göre sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda kol sponsoru Tunç Holding oldu. Sponsorluk adına gerçekleşen imza töreninde Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan yer aldı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında formanın omuz kısmında yer alan Tunç Holding yazısı sosyal medyada eleştirilmişti.

Dinçer Azaphan imza töreninde konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Galatasaray'a 6. kez sponsor olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önceki sponsorluklarımda bu kadar ilgi yoktu. Dursun Özbek başkanıma teşekkür ediyorum. Dün maç oynana kadar ben bu jesti bilmiyordum. Hatta dün sosyal medyada TT olmuş. Bizim logomuz sadece bir maçlık, kulübümün bana yaptığı jestten dolayı buradaydı. Lig başlayınca kolda olacak. Bu jest için çok teşekkür ediyorum. Kolda değil, kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam, şeref duyarım. Teşekkür ederim"