Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK küme düştü
Galatasaray'ın TFF 2. Lig'de mücadele eden pilot takımı Niğde Anadolu FK bitime 4 hafta kala küme düştü.
Sezon başında Galatasaray'ın pilot takım olarak anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü, TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düştü.
TFF 2. Lig'in 34. haftasında Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 kaybeden Niğde Anadolu FK, 22 puanda kaldı. Sezonun bitimine 4 hafta kala Sarı-kırmızılı kulübün matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.
8 MİLYON TL'YE ALINMIŞTI
Galatasaray, Niğde Anadolu FK'yı 8 milyon TL'ye almıştı. Uzun süre Galatasaray altyapısında görev yapan Ceyhun Müderrisoğlu, Niğde Anadolu FK'nın teknik direktörü olmuştu.
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