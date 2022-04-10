Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK küme düştü

Galatasaray'ın TFF 2. Lig'de mücadele eden pilot takımı Niğde Anadolu FK bitime 4 hafta kala küme düştü.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 16:10
Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK küme düştü
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Sezon başında Galatasaray'ın pilot takım olarak anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü, TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig'in 34. haftasında Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 kaybeden Niğde Anadolu FK, 22 puanda kaldı. Sezonun bitimine 4 hafta kala Sarı-kırmızılı kulübün matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

8 MİLYON TL'YE ALINMIŞTI

Galatasaray, Niğde Anadolu FK'yı 8 milyon TL'ye almıştı. Uzun süre Galatasaray altyapısında görev yapan Ceyhun Müderrisoğlu, Niğde Anadolu FK'nın teknik direktörü olmuştu.


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