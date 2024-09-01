Hakim Ziyech'ten flaş Galatasaray hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:18
Hakim Ziyech'ten flaş Galatasaray hamlesi!
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Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde.

Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

BÜTÜN PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

ADI AJAX İLE ANILIYOR

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı.

Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.


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