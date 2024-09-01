Hakim Ziyech'ten flaş Galatasaray hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten dikkat çeken bir hamle geldi.
Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde.
Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.
BÜTÜN PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI
Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.
Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.
ADI AJAX İLE ANILIYOR
Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı.
Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.
Spor Haberleri
- Chelsea, Crystal Palace'ı konuk edecek
- 1 Eylül günü maç programı...
- Nihat Kahveci'den flaş Okan Buruk sözleri!
- Hakim Ziyech'ten flaş Galatasaray hamlesi!
- ABD Açık'ta Jannik Sinner ile Iga Swiatek, 4. tura çıktı
- Yıldız futbolcuya maç sonu saldırı!
- Penaltı kararları doğru mu?
- Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba kimdir?
- 'Galatasaray için moral dopingi oldu'
- Beşiktaş'ın Angelo transferinde şoke eden engel!
En Çok Okunan Haberler
-
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor
- 'Deprem üretti üretecek, olursa 7’nin üzerinde olur'
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Maccabi Tel Aviv maçı için flaş iddia!
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı