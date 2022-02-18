Galatasaray'ın Rus futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi

18 Şubat 2022 Cuma, 12:12

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalara hız veren Galatasaray'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Yuri Gorshkov'dan açıklama geldi. Sporx'in aktardığına göre, genç futbolcu Galatasaray'la görüştüğünü itiraf etti.

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve görüşmenin detaylarını anlattı.

"MESAJ ATTIKLARINI GÖRDÜM"

22 yaşındaki sol bek, "Galatasaraylılar Instagram'da bana çok fazla yorum yazıyor. İlk olarak aralık ayında yazmaya başlamışlardı, bu ikinci dalga. Doğruyu söylemek gerekirse Galatasaray'dan aralık ayında bir telefon aldım. Benimle ilgilendiklerini ve Galatasaray ile ilgili düşüncelerimi sordular. Ben de 'Menajerimi arayın ya da kulübüme bir teklif gönderin. Ben Krylya oyuncusuyum' cevabını verdim" dedi.

Menajeriyle görüştüğünü söyleyen Gorshkov, "Bu görüşmeden sonra birçok Galatasaraylı beni Instagram'dan etiketlemeye, Instagram'dan bana yazmaya başladı. Transferin giderek daha fazla duyulduğunu düşündüm. Haberlere bakınca anlaşmanın tamamlandığını, benimle görüşmeye başlayacaklarını gördüm. Menajerimi aradım hemen. 'Bunlar doğru değil. Sen Krylya Sovetov'a odaklan ve çalışmaya devam et' dedi" ifadelerini kullandı.

"SENİ, GALATASARAY'DA İSTİYORUZ"

Galatasaray'dan bir kişinin kendisini aradığını dile getiren Yuri Gorshkov, "Galatasaray, daha sonra menajerime SMS atmış. Ardından Instagram yorumları ve mesajları artmaya başladı. Beni arayan kişinin kulübü temsil eden biri ya da bir menajer olduğunu daha sonra anladım. Beni aradığında da 'Seni bu yaz Galatasaray'da istiyoruz. Haydi. Seni çok beğeniyoruz. Seni bekliyoruz' gibi şeyler söylemişti" diye konuştu.

ÖN LİBERO DA OYNUYOR

Yuri Gorshkov'un 2023 yılının haziran ayına kadar Samara Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre ise 22 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1 milyon 200 bin Euro.

Bu sezon 19 maçta takımının formasını giyen genç sol bek, 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncu sol bekin dışında sol açık ve ön liberoda da görev yapabildiği kaydedildi.

Fotoğraf: Yuri Gorshkov/Instagram