Galatasaray'ın sol bek adayı Toure
Galatasaray, Milan’ın 25 yaşındaki oyuncusu Fode Ballo Toure için görüşmelere başladı.
Ümraniyespor galibiyetiyle moral bulan Galatasaray sol bek arayışında. Van Aanholt’un performansından memnun olmayan ve yolların ayrılması ihtimalini gündemine alan teknik heyet transfere yöneldi.
Sarı-Kırmızılıların listesinin ilk sırasında Milan’dan Fode Ballo Toure var. Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu ve İtalyan kulübüyle temaslara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan’a 2 milyon Avro teklif etti. İtalya Ligi’nin son şampiyonunun ise 5 milyon Avro istediği öğrenildi. Galatasaray, Senegalli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü de devreye sokacak.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!