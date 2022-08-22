Galatasaray'ın sol bek adayı Toure

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Ümraniyespor galibiyetiyle moral bulan Galatasaray sol bek arayışında. Van Aanholt’un performansından memnun olmayan ve yolların ayrılması ihtimalini gündemine alan teknik heyet transfere yöneldi.

Sarı-Kırmızılıların listesinin ilk sırasında Milan’dan Fode Ballo Toure var. Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu ve İtalyan kulübüyle temaslara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan’a 2 milyon Avro teklif etti. İtalya Ligi’nin son şampiyonunun ise 5 milyon Avro istediği öğrenildi. Galatasaray, Senegalli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü de devreye sokacak.