Galatasaray'ın talebine Fenerbahçe'den ret!

Yayınlanma: 08.01.2023 - 16:23

Güncelleme: 08.01.2023 - 16:23

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda dev derbi öncesi kurmaylar, Fenerbahçe'den protokol tribününde ek kontenjan talebinde bulundu.

Ali Koç

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; sarı-kırmızılılara 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur maçı statta izleyecekler.