Galatasaray'ın talebine Fenerbahçe'den ret!
Galatasaray Kulübü derbide protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulundu. İddiaya göre Fenerbahçe idarecileri bu talebe olumlu yanıt vermedi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı takımda dev derbi öncesi kurmaylar, Fenerbahçe'den protokol tribününde ek kontenjan talebinde bulundu.
Ali Koç
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; sarı-kırmızılılara 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur maçı statta izleyecekler.
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