Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edilmişti; Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması
Süper Lig'de Adana Demirspor'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli için İtalyan basını, Galatasaray iddiasını ortaya attı. Konuyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli hakkında Galatasaray iddiası gündeme geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sarı-kırmızılılardan bir teklif almadıklarını belirtti.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın Balotelli'yi transfer etmek istediği ve gelecek günlerde kulübü Adana Demirpor ile masaya oturacağı aktarıldı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF YOK
Başkan Murat Sancak'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Ajansspor'un haberine göre Sancak, transfer iddialarıyla ilgili "Galatasaray'dan kulübümüze ulaşan sözlü ya da yazılı bir teklif yok" dedi.
36 KEZ İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde; Inter, Manchester City, Liverpool, Milan, OGC Nizza, Marsilya, Brescia ve Monza takımları bulunan Mario Balotelli, Mavi Şimşekler'de sergilediği performansla göz doldurdu ve eski günlerine dönüş sinyali verdi.
31 yaşındaki santrfor, İtalya A Milli Takımı'nda 36 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.
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