Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten şampiyonluk açıklaması
Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, Slovak basınına şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Süper Lig lideri Trabzonspor’un Slovak yıldızı Marek Hamsik, kendilerinin çok erken şampiyon ilan edildiğini söyledi.
Slovak basınına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Şampiyonluk için yüzde yüz konsantrasyon şart. Bizi çok erken şampiyon ilan ettiler. Daha önümüzde birçok maç bulunuyor. Milli aradan sonra seri galibiyetler alan Kasımpaşa'ya karşı oynayacağız. Kesinlikle çok tehlikeli bir rakip. Türkiye'de takımlar birbirine denk. Şu anda arkamızda bulunan Konyaspor da gerçekten çok iyi bir takım” dedi.
"SADECE EN İYİSİNİ SERGİLEMEYE ÇALIŞIRIM"
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, “Yönetimin bu kadroyu bir araya getirmesi büyük bir başarı. Takımda çok önemli isimler bulunuyor. Galatasaray'ı mağlup etmek gerçekten çok önemliydi. Kritik bir virajı döndük. Ben sakatlığım sebebiyle forma giyemedim ama arkadaşlarım çok iyi iş çıkardı. Kadro seçimlerini tabii ki hocamız yapıyor ama ben hiçbir zaman, 'Acaba hoca benim hakkımda ne düşünüyor ve ne karar verecek' diye sahaya çıkmam. Sadece en iyisini sergilemeye çalışırım” diye konuştu.
Şampiyonluk konusuna değinen futbolcu, “Tabii ki şampiyon olmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Ancak bu ekstra isteğin sahada benim kafamı bulandırmasına izin vermem. Her zaman soğukkanlı kalmaya çalışıyorum. Şartlar rahat gözükürken de stresliyken de her zaman aynı Hamsik sahada oluyor. Bu benim biraz da insan olarak yapımdan kaynaklanıyor sanırım. Şehir yıllardır şampiyonluk bekliyor. Ben de bekliyorum! Umarım birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.
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