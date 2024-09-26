Galatasaray, Avrupa'ya galibiyetle başladı: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:35

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde PAOK’u 3-1 mağlup etti. Galatasaray’ın aldığı galibiyet sonrası ülke puanı güncellendi. Sarı-kırmızılılar, PAOK'u Rahman, (kk) Yunus Akgün ve İcardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.500 puanla 10. sırada yer aldı.

Temsilcilerimiz Avrupa’da 2024-25 sezonunda 2.900 puan topladı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.100 puan topladı. Çekya 39.650 puanla 9. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

1- İngiltere 90.303

2- İtalya 80.106

3- İspanya 74.989

4- Almanya 72.660

5- Fransa 60.093

6- Hollanda 55.400

7- Portekiz 51.416

8- Belçika 45.000

9- Çekya 39.650

10- TÜRKİYE 36.500

11- Norveç 32.000

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- İsviçre 29.975

15- Danimarka 29.825