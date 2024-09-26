Galatasaray, Avrupa'ya galibiyetle başladı: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.500 puanla 10. sırada yer aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde PAOK’u 3-1 mağlup etti. Galatasaray’ın aldığı galibiyet sonrası ülke puanı güncellendi. Sarı-kırmızılılar, PAOK'u Rahman, (kk) Yunus Akgün ve İcardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.500 puanla 10. sırada yer aldı.
Temsilcilerimiz Avrupa’da 2024-25 sezonunda 2.900 puan topladı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.100 puan topladı. Çekya 39.650 puanla 9. sırada yer alıyor.
TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
1- İngiltere 90.303
2- İtalya 80.106
3- İspanya 74.989
4- Almanya 72.660
5- Fransa 60.093
6- Hollanda 55.400
7- Portekiz 51.416
8- Belçika 45.000
9- Çekya 39.650
10- TÜRKİYE 36.500
11- Norveç 32.000
12- Avusturya 31.000
13- İsrail 30.625
14- İsviçre 29.975
15- Danimarka 29.825
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