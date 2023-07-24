Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Temmuz Salı günü TSİ 19:00'da deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekibin açıkladığı kadroda Lucas Torreira sakatlığı sebebiyle, Cedric Bakambu ise statü gereği yer almadı.
Galatasaray'ın Zalgiris kafilesi şu şekilde:
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