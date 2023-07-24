Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Temmuz Salı günü TSİ 19:00'da deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:41
Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. 

Sarı-kırmızılı ekibin açıkladığı kadroda Lucas Torreira sakatlığı sebebiyle, Cedric Bakambu ise statü gereği yer almadı.

Galatasaray'ın Zalgiris kafilesi şu şekilde:


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