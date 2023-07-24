Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:41

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:43

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin açıkladığı kadroda Lucas Torreira sakatlığı sebebiyle, Cedric Bakambu ise statü gereği yer almadı.

Galatasaray'ın Zalgiris kafilesi şu şekilde: