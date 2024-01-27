Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:59

Son olarak Sacha Boey'in takımdan ayrılmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Marcos Acuna'yı gündemine aldı. Acuna'nın kim olduğuysa sosyal medyada araştırma konusu hâline geldi. Peki, Galatasaray'la adı anılan Marcos Acuna kimdir? Marcos Acuna kaç yaşında, nereli?

MARCOS ACUNA KİMDİR?

28 ekim 1991 tarihinde Arjantin’in Zapala kentinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, futbol kariyerine Ferro alt yapısında başladı. 2014 yılında Racing Club’a 445 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Acuna, 2017 yılında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a 9,59 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Acuna, 2020 yılında 11.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ise Sevilla’ya transfer oldu. Kariyerinde toplam 399 maça çıkan Acuna, 34 gol ve 65 asistlik performans gösterdi. Bu sezon Sevilla forması ile 13 maça çıkan Arjantinli sol bek, 2 asist yaptı.