Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, taraftardan özür diledi
Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyen Gomis, "Bu sezondan gerekli dersleri çıkarmalıyız" dedi.
Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray’da 2 gol atan Gomis, maçın ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Gomis, "Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum. Çünkü Galatasaray’da oynadığınız zaman, en büyük kulüpte form giyiyorsunuzdur ve her maçta en iyinizi verip en iyi sırada olmalısınız. Haftaya Antalya’yı yensek bile bu Galatasaray için yeterli olmayacak. Bu alınan sonuçlar, bir sonraki sezonda daha iyi olmamız ve taraftarları gururlandırmak için önemli” ifadelerini kullandı.
“BEN SADECE SAHAYA ODAKLANIRIM”
Galatasaray’da yönetimsel durumla ilgili soruyu da cevaplayan Gomis, “Ben oyuncuyum ve sadece sahaya odaklanırım. Galatasaray büyük bir kulüp. Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum. Her oyuncu için Galatasaray çok önemlidir. Birçok insan Galatasaray için neyin daha iyi olacağını düşünerek hareket ediyor. Her geçen gün daha da iyi olacaktır" diye konuştu.
Gomis, son olarak önümüzdeki sezon için "Galatasaray önümüzdeki sezon her zaman kazansın. Ben de Galatasaray’da forma giymeyi hak eden bir oyuncu olayım" diyerek sözlerini tamamladı.
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2