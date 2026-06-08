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Galatasaray MCT Technic yeni genel menajerini açıkladı!

Galatasaray MCT Technic yeni genel menajerini açıkladı!

8.06.2026 17:47:00
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Galatasaray MCT Technic yeni genel menajerini açıkladı!

basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini duyurdu.
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÜN ÖNVER KİMDİR?

Profesyonel oyunculuk kariyerinde Tuborg, Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket formalarını giyen Özen, Eskişehir Basket'te takım menajerliği, TBF Erkek Ligleri'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük, Bursaspor ve Glint Manisa Basket'te ise genel menajerlik görevlerinde bulundu.

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