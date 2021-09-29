Galatasaraylı Diagne'den sosyal medya açıklaması: Hedefim o değildi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 19:24

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaraylı Mbaye Diagne, sosyal medyadaki paylaşımlarının teknik direktör Fatih Terim ve kulüple ilgili olmadığını açıkladı.

Zaman zaman forma şansı bulamamasıyla ilgili olarak Diagne, "3 forvetiz ve hepimizin üzerine düşen görevler var, bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Marsilya maçını kazanmaya geldik, umarım kazanarak ayrılacağız. Daha önce de destek gördük ve alışık olduğumuz bir durum. Avrupa Ligi'nde de Türkiye'de de destek gördük. Yarınki maça hazırız, tam konsantreyiz ve yenmek için hazırız" dedi.

Forma şansı bulamadığında sosyal medyada tepkiler gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Senegalli bu külüple veya hocayla bir durum değildi. Sosyal medyadaki paylaştığım şeyler. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var. Bazen duygusal taraftarlarını kontrol edemeyip reaksiyon gösteriyorlar: Hocamızla veya kulüple ilgili bir şey değildi" yanıtını verdi.