Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'ten Suudi Arabistan'a kutlama

22 Kasım 2022 Salı, 20:12

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Arjantin’i mağlup ettiği maçı tribünden takip etti. Tecrübeli golcü maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Gomis yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan'dan bir sürpriz bekliyordum ve rüya gerçek oldu" dedi.

Tecrübeli golcü ayrıca, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Suudi halkını tebrik ediyorum. Sizler adına çok gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.