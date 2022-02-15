Galatasaraylı futbolcu transferi konusunda açıklama yaptı

15 Şubat 2022 Salı, 16:25

Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, kulübün resmi yayın organı GS TV'ye röportaj verdi.

Takımdaki ilk günleri hakkında konuşan Pulgar, “Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim. Takıma hemen adapte oldum. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar” dedi.

Pulgar, sarı-kırmızılı takımın antrenman sistemine değinerek “Galatasaray'ın güzel tesisleri var. Antrenmanlar yüksek kalitede geçiyor. Ben de fizik olarak kendimi iyi hissediyorum buradaki çalışmalardan sonra. Antrenmanlar gerçekten çok farklı. Maç için çok iyi bilgi veriyor ve iyi hazırlıyorlar. Kazanmak amacıyla çıkıyoruz maçlara. Bunu, verilen bilgilerden çok iyi anlıyoruz. Hepimizin amacı takım halinde kazanmak” diye konuştu.

"İLK 11 BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Yetenekleri hakkında bilgi veren Şilili futbolcu, “İlk maçta kenardan geldim. İkinci maç evimizdeydi. Seyircilerin, taraftarların tezahüratlarıyla çok iyi hissettim, adrenalinim yükseldi. 90 dakika boyunca hiç susmamaları, hep destek oldu arkamda. Hep koşmak istedim sahaya girince. Kazanma hissiyle oynadım. İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hızlı bir oyuncu olduğunu ve bu sayede takıma katkıda bulunabileceğini söyleyen Pulgar, Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo konusunda da fikrini belirterek “Felipe Melo sahada karakterini gösteren ve saygıdeğer bir oyuncu. Elbette onu tanıyorum. Dışarıda ben sakin görünüyorum. Sahaya çıkınca farklı biri oluyorum” dedi.

"TARAFTAR BENİ ÇAĞIRSIN"

İki ülke taraftarlarını karşılaştıran Pulgar, ”Şili ve Türkiye'deki taraftarlar arasında; ısınma sırasındayken bir karşılaştırma yapabilirim. Şili'de taraftarlar çağırıyor, gel bizi selamla derler. Bu ilk maçta başıma geldi. Ben bilmiyorum, burada tribünler nasıl selamlanır. Galatasaray taraftarlarının videolarına evde bakarak gelmiştim. Kutlamalar oluyor ya maçlardan sonra. Onların videosuydu. Isınma sırasında taraftarlar çağırdı, gittim ama ne yapacağımı bilemedim. Çekingen çekingen gittim, hareketler yaptım. İçimden gelenler ile selamladım. Taraftar beni çağırsın, ismimi söylesinler hemen giderim. Bundan sonra ismimi söylemeseler de onların yanına giderim herhalde” ifadelerini kullandı.

"ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

İtalya’ya dönüp dönmeyeceği sorulan Şilili futbolcu, “İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. Mayıs ayında Fiorentina'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray ile İstanbul'da neler yaptığıma bakıp sezon sonuna doğru gelecek ile ilgili karar vermekte fayda var” dedi.

Son olarak Sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına seslenen Pulgar, “Öncelikle beni karşılamalarından dolayı Galatasaray taraftarına müteşekkirim. Onlara her maçta ihtiyacımız var. Onların desteği olduğu zaman takım farklı bir ateşle hareket ediyor. Maç kazanmamız için onların desteği en önemli şeylerden biri” ifadelerini kullandı.