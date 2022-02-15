Okan Buruk'tan Galatasaray iddialarına ilişkin açıklama
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile ilgili iddialar hakkında konuştu.
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçeceğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Sporx'in aktardığına göre, Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in kendisini sosyal medyadan takip etmesine ve Burak Elmas ile sosyal medyada karşılıklı takipleşmelerine ilişkin konuya değindi.
Okan Buruk, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki takip olayı uzun yıllardır olan bir şey. Yeniymiş gibi yansıtıldı. Süper Lig'deki tüm takımları takip ediyorum" dedi.
Buruk, Galatasaray'ın başına getirileceğine ilişkin iddialar için, "Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul'da çalışabileceğim gibi bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görevdeyken yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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