Galatasaraylı futbolcuya İspanya'dan sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun İspanya'dan bir teklif aldığı iddia edildi.
ESPANYOL'DAN RESMİ TEKLİF
Sporx'te yer alan habere göre; İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'a kiralama ve satın alma opsiyonlu resmi bir teklif sundu.
BERKAN KUTLU SICAK, SON KARAR YÖNETİMİN
Haberde oyuncunun bu transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı, ancak son kararın Galatasaray yönetimine ait olacağı söylendi.
BERKAN KUTLU'NUN GALATASARAY KARİYERİ
Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 150 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.