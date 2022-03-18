Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu: 10 kişiyken gol yememiz bizi daha çok düşürdü
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından "10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü" dedi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Barcelona'ya 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası yayıncı EXXEN'e konuştu.
Aktürkoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Maçın başından sonuna kadar yapmadığımız hatayı, attığımız golden sonra yaptık ve talihsiz bir gol yedik. 10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü. Tam olarak yerleşmemiştik. Barcelona gibi bir takımla oynuyoruz. Böyle ufak hataları affetmeyecek bir takım. İki maçta da harika bir mücadele verdik. Çok mücadele ettik. Sonunu getiremedik. Umarım bundan sonraki süreçte, lige daha fazla odaklanıp, bulunabileceğimiz en yüksek noktaya çıkıp, o şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz."
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