Galatasaraylı Omar Elabdellaoui milli takıma gitmekten vazgeçti
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Omar Elabdellaoui yeni bir sayfaya açmaya kararlı görünüyor. Norveçli futbolcu, lig biter bitmez milli takıma gitmenin riskli olacağı düşüncesiyle milli takım kampına katılmama kararı aldı.
Galatasaray ile bu sezon başında geçireceği kampın çok önemli olduğunu düşünen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, bu nedenle tedbirli hareket ediyor. Milliyet'in haberine göre, Norveçli futbolcu, lig biter bitmez milli takım'a gitmenin riskli olacağını düşünerek Norveç A Milli Futbol Takımı kampına katılmama kararı aldı.
Gözünden geçirdiği talihsiz kaza sonrası 1 yıl sahalardan uzak kalan ve Galatasaray'daki kontratının son senesine giren 30 yaşındaki oyuncunun hem kulübe borcunu ödemek hem de sergileyeceği performansla yeni bir sözleşme yapmak istediği kaydedildi. İyi bir kamp geçirerek sezona formda girmek istediği belirtilen Omar'ın bu sezonla ilgili büyük beklenti içinde olduğu ve çok konsantre olduğu ifade edildi.
30 yaşındaki oyuncu, ligde son 4 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemezken toplamda 7 karşılaşmada 549 dakika sahada kaldı.
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