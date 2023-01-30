Mert Müldür'ün temsilcisinden transfer açıklaması: Galatasaray teklif yaptı

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mert Müldür'ün temsilcisi Özgür Dobruca açıklamalarda bulundu. Dobruca, "Mert Müldür bu dönemde Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:03
Mert Müldür'ün temsilcisinden transfer açıklaması: Galatasaray teklif yaptı
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İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna dahil eden Galatasaray'ın Mert Müldür için de devrede olduğu iddia ediliyordu.

23 yaşındaki sağ bekin Türkiye'deki temsilcisi Özgür Dobruca, sarı-kırmızılıların transfer teklifini Radyospor'da açıkladı.

Galatasaray'ın Mert Müldür için transfer teklifi yaptığını belirten temsilci, "Galatasaray, Mert Müldür için teklif yaptı. Sassuolo da çözüm arıyor. Mert Müldür ise bu dönemde Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür

AÇIK KAPI BIRAKTI

Galatasaray'a transfer konusunda açık kapı bırakan Mert Müldür'ün temsilcisi, "Galatasaray'ın teklifi ve Sassuolo'nun çözüm arayışı bu dönemde olmasa bile yaz dönemi için başka bir sonuç doğurabilir" diye konuştu.

23 yaşındaki sağ bek bu sezon Sassuolo'da 3 maçta forma şansı buldu ve toplam 53 dakika sahada kaldı.

Serie A ekibinin genç savunmacısının sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 



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