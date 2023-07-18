Galatasaraylı Yunus Akgün'e Fransız kancası!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:39

Güncelleme: 18.07.2023 - 18:39

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün'ün Nantes kulübüne transfer olmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Nantes, Yunus Akgün için Galatasaray ile görüştü.

Yunus Akgün

Haberde, iki kulübün anlaşmasının yakın olduğu belirtildi.

MİLLİ FUTBOLCU İLE ANLAŞTI

Habere göre, milli oyuncunun Nantes'ın teklifini kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.

Nantes kulübünün, sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

23 yaşındaki Yunus Akgün, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkarken 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.