Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2024 Cumartesi, 10:52
Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Michael Valkanis'in ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'de başlayacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EKSİKLER

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, müsabakada görev yapamayacak.

Eşinin doğum yapmasından dolayı İngiltere'ye giden Gabriel Sara kadroda yer almadı.

Adana Demirspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

41. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, 41. kez karşı karşıya gelecek.

Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 maçta attığı 67 gole karşılık Adana Demirspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 32 gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip ile lacivert-mavililer arasında Adana'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibinin üstünlüğü bulunuyor.

Adana'daki 20 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 6 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada üstünlük kuramadı. Galatasaray, 20 maçta 18 gol atarken Adana Demirspor, 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

adana demirspor galatasaray süper lig

En Çok Okunan Haberler