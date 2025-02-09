Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
09 Şubat 2025 Pazar, 09:54
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya Gain Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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