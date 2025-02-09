Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşılaşacak.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanya Gain Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
- Ülkü Ocakları eski başkanı evinde ölü bulundu!