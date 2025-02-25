Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 15:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 11:19
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda üçüncü hafta heyecanı başlıyor.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele saat 15:00'te başlayacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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