Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 15:00'te başlayacak.
Türkiye Kupası'nda üçüncü hafta heyecanı başlıyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile karşılaşacak.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele saat 15:00'te başlayacak.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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