Arjantin basınından flaş Mauro Icardi iddiası! 'Futbolu bırakmayı düşünüyor'

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 10:27
<p>Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna katarak şov yapmıştı. Sarı-kırmızılıların imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni PSG'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. </p>

Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna katarak şov yapmıştı. Sarı-kırmızılıların imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni PSG'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. 

<p>Transferinin ardından Galatasaray formasıyla bir lig bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.</p>

Transferinin ardından Galatasaray formasıyla bir lig bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

<p><strong>'MAURO ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR'</strong></p> <p>Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı. Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden flaş bir iddia geldi.</p>

'MAURO ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR'

Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı. Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

<p><strong>Red Boing'in</strong> haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.</p>

Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.

<p>Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi. Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.</p>

Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi. Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.

<p>Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi.</p>

Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi.

<p>Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için yine aynı formülü denediği ifade edilirken, bu kez Nara'nın da oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.</p>

Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için yine aynı formülü denediği ifade edilirken, bu kez Nara'nın da oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.

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