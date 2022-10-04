Arjantin basınından flaş Mauro Icardi iddiası! 'Futbolu bırakmayı düşünüyor'

'MAURO ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR'

Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı. Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden flaş bir iddia geldi.