Arjantin Ligi'nde River Plate, Boca Juniors'ı şampiyon yaptı!

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:00
<p>Arjantin Ligi'nin iki ezeli rakibi olan ve rekabetiyle, dünya derbilerinde bir numara olan Boca Juniors ile River Plate arasında unutulmayacak bir olay yaşandı.</p>

Arjantin Ligi'nin iki ezeli rakibi olan ve rekabetiyle, dünya derbilerinde bir numara olan Boca Juniors ile River Plate arasında unutulmayacak bir olay yaşandı.

<p>Ligin son haftasında River Plate, ezeli rakibi lider Boca Juniors'ın en yakın takipçisi Racing Club'ı 90+5'teki golle 2-1 yenerek, Boca Juniors'ın şampiyonluğunu ilan etmesine yardımcı oldu.</p>

Ligin son haftasında River Plate, ezeli rakibi lider Boca Juniors'ın en yakın takipçisi Racing Club'ı 90+5'teki golle 2-1 yenerek, Boca Juniors'ın şampiyonluğunu ilan etmesine yardımcı oldu.

<p>Boca Juniors sahasında Independiente ile 2-2 berabere kaldı ve 52 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.</p>

Boca Juniors sahasında Independiente ile 2-2 berabere kaldı ve 52 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.

<p>Racing Club, 90+3. dakikada Jonathan Galvan'ın penaltı kaçırmasıyla, şampiyonluğu adeta elinin tersiyle itti.</p>

Racing Club, 90+3. dakikada Jonathan Galvan'ın penaltı kaçırmasıyla, şampiyonluğu adeta elinin tersiyle itti.

<p>River Plate, Miguel Borja'ın 90+5'teki golüyle maçı 2-1 kazandı ve Racing Club'ın şampiyonluk umutlarını tarihe gömdü.</p>

River Plate, Miguel Borja'ın 90+5'teki golüyle maçı 2-1 kazandı ve Racing Club'ın şampiyonluk umutlarını tarihe gömdü.

River Plate boca juniors Arjantin Ligi

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