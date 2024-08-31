Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 14.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14.30'da başlayacak.
ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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