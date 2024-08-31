Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 14.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2024 Cumartesi, 11:02
Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14.30'da başlayacak.

Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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