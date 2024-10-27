Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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