Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 11:52
Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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