Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2025 Pazar, 12:53
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Banks'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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