Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
ARSENAL - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ARSENAL - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
Arsenal, Hollanda'da oynanan ilk maçtan 7-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Para transferinde 'diğer' tehlikesi!
- İmamoğlu'na bir ilde daha 'salon' engeli!
- Televizyondaki abla
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu