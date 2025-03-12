Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
12 Mart 2025 Çarşamba, 10:48
Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Arsenal, Hollanda'da oynanan ilk maçtan 7-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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