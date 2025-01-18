Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 21. haftasında deplasmanda Atalanta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ATALANTA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Akkaya'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi!
- Teğmenlere 'ibadet' sorgusu!
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- İmamoğlu'ndan flaş 'Rıza Akpolat' tepkisi
- Özel'den Erdoğan'a 'büyük turp' yanıtı
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nakledilecek
- Edirne’de doktorun ölümüne yol açan kaza davasında karar
- 'Turpların büyüğü heybede...'
- Görevden alınan Belediye Başkanı suçlamaları reddeti
- Cüneyt Özdemir'den Okan Bayülgen'e zehir zemberek sözler