Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 21. haftasında deplasmanda Atalanta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 13:04
Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.

Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATALANTA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATALANTA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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