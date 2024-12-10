Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2024 Salı, 11:45
Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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