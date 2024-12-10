Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- İşte yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir
- Onlarca araç birbirine girdi
- İngiltere ve Almanya’dan tepki
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!