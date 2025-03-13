Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 10:20
Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATHLETİC BİLBAO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATHLETİC BİLBAO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'nin yöneteceği mücadele tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

İtalya'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Roma kazanmıştı. 

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